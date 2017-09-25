﻿元朗盤睇樓人流稍回落 豪宅叫價強硬議幅偏窄

元朗西北區洋房受一手新盤打擊，睇樓人流減少；加上業主態度硬淨，盤源漸缺，令區內洋房近數月交投淡靜。錦綉花園及加州花園已連續近4個月僅錄個位數成交量，9月迄今各錄3宗及2宗成交，其中一個錦綉花園凶宅以低市價三成轉讓。另外，主打大碼豪宅的葡萄園本月暫仍未發市。



美聯物業高級分區營業經理鄔銘洛表示，元朗西北洋房已連續近4個月交投偏靜，於9月中旬暫錄5宗二手成交。8月則錄11宗成交，而7月及6月份分別只錄得13宗及10宗。區內二手市場淡靜多月，業主大多冷靜下來，停止反價，近月造價亦維持平穩，未錄破頂價成交。但由於業主叫價大多參考早前高位，心態仍然強硬，議幅偏窄，買家仍需時間消化，雙方持續拉鋸。業主長時間企硬亦令區內貼市價放盤買少見少，加上區內用家增多，盤源更為短缺，但不少準買家仍相信樓價有下調空間，持續觀望，暫緩入市。另外，近月多區新盤搶客，亦導致元朗西北睇樓人流偏靜，進一步放慢二手交投。



錦綉花園劈價獲承接



鄔銘洛續指，錦綉花園於9月中旬暫錄3宗買賣，包括1宗凶宅成交。該單位為H段2街單號屋，實用面積848方呎，原業主開價780萬元放盤近2個月，最終大劈價105萬至675萬元獲承接。市場上同類單位一般造價約930萬元，是次成交低市價近三成，但原業主於2010年以432萬元購入，故是次易手帳面仍獲利243萬元。



扣除上述的凶宅成交，本月另外2宗成交均屬市價，平均實用呎價約11840元。回顧8月，錦綉花園亦只錄5宗沽售，平均實用呎價11200元。現時，屋苑只有25個確實放賣盤，當中以約840方呎入場洋房為主，近兩成連租約放售，平均實呎叫價12000元，入場費900萬元起，為實用面積840方呎單位。



加州花園1252萬沽



而鄰近的加州花園，本月迄今只錄2宗成交，氣氛仍舊偏靜，平均實用呎價9309元。據鄔銘洛所述，當中一個榕翠徑雙號屋，實用面積1371方呎，原業主放盤2星期，議價48萬至1252萬元即獲承接，同類單位市價一般約1300萬元。8月份亦只錄1宗成交，單位為加州豪園聖梵哥徑單號屋，實用面積1348方呎，以市價1315萬元成交，呎價9755元。現時，加州花園只有20座洋房確實放售，當中以980至1016方呎細單位佔最多，連租約放售近兩成，平均實呎叫價10250元。屋苑入場費約970萬元，實用面積1016方呎。



葡萄園入場費2350萬起



另外，利嘉閣地產首席聯席董事劉喜燕透露，主打大碼豪宅的葡萄園於9月暫未開齋，8月亦僅錄1宗成交，為1間洛圖大道單邊單號屋，實用面積2238方呎，另設1221方呎大花園，由於屬屋苑罕有放盤，因此原業主放盤近1年，終議價102萬至3198萬元好價易手，造價較同面積單位市價3000萬元略高6%。



現時葡萄園只餘6個確實放盤，面積由2016至2806方呎，當中3伙連租約放售。由於放盤面積參差，因此叫價相距頗大，平均實呎叫價由11500至18500元不等。入場單位為2016方呎，叫價2350萬元起。