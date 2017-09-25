﻿華景園中層3900萬易手

賽西湖呎價2.54萬
美聯營業經理黃建軍稱，北角賽西湖大廈9座中層A室，面積1297方呎，新近以3300萬元易手，呎價25443元。
美聯高級營業經理廖粕光表示，沙田世界花園中層C室，面積約1255方呎，屬3房間隔，望山景，經議價後以約1330萬元易手，呎價10598元，原業主於2007年以約598萬元購入上址，現沽出帳面獲利約732萬元。
市場指，何文田嘉景樓高層D室，面積606方呎，採3房間隔，連同車位以929萬元沽出，呎價15330元，原業主於12年以660萬元購入，現沽貨帳面獲利269萬元。
錦綉花園議價成交
市場指，元朗錦綉花園河北第10街雙號屋，面積約848方呎，為3房間隔，望樓景，經議價後以938萬元易手，呎價約11061元。據悉，原業主於2011年3月，以約582萬元買入上述單位，持貨6年，現轉手帳面獲利約356萬元。
中原高級區域聯席董事盧民偉表示，西半山文華大廈低層D室，面積880方呎，3房間隔，以1188萬元易手，呎價13500元，原業主於2013年以950萬元買入單位，持貨4年，帳面獲利238萬元。
市場指，何文田半山壹號半山徑22號高層單位，面積約1155方呎，為3房連套房間隔，望開揚景，獲租客以45000元承租，呎租約39元，據悉，業主於2010年以1831.1萬元購入，今租出可享租金回報率約3厘。