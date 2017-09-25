  • 2017年9月25日 星期一
  • 29º
  • 83%
熱門： 城巴跳繩隊何君堯比利時王妃翁靜晶

日報新聞 > 地產

﻿屋苑連錄高價成交個案

2017-09-25 列印
■雖然市場聚焦部分新盤，但部份屋苑仍錄得高價交投。
Previous Next

  據《星島地產網》報道，雖然一手搶客，但部份二手屋苑仍錄高價成交，市場消息指，西半山寶翠園5座高層F室，面積1110方呎，三房間隔，以3000萬元易手，呎價約27027元，創屋苑歷史新高。據悉，原業主於01年以887萬元買入，是次轉手帳面獲利2113萬元。

寶翠園呎價2.7萬破頂

　　利嘉閣高級分區董事關騰達指，東涌映灣園5座低層F室，面積470方呎，以576.8萬元沽出，呎價12272元，創屋苑標準單位呎價新高。同區藍天海岸2座高層D室，面積806方呎，以925萬元易手，呎價11476元。

　　美聯物業高級營業經理何智豪表示，沙田帝堡城7座高層B室，屬鳳凰樓層單位，面積901方呎，為三房連儲物室間隔，以1260萬元易手，呎價13984元，成交價創屋苑新高

　　祥益地產分行經理謝利官表示，天水圍居屋天富苑E座中層2室，面積650方呎，3房間隔，獲區內綠表客垂青，以360萬元（居二價）購入，呎價為5538元，屬市場價成交。

　　名采策略營業董事姚雲龍表示，北角城市花園7座低層A室，面積1010方呎，三房間隔，坐向西北，以1286萬元沽出，呎價12733元，略低於市價。利嘉閣聯席市務董事林耀東稱，大圍名城1期2座中層SD室，面積739方呎，望享山景，以1228萬元易手，呎價約16617元。

天富苑360萬成交

　　另外，在新盤陸續開售搶客下，周末兩天百大屋苑二手成交量下滑約10%，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤接連推出，搶去二手市場購買力，加上美國落實啟動縮表，市場擔心加大本港加息機會，部份準買家對後市睇淡，持觀望態度，令交投膠着。

　　香港置業行政總裁李志成表示，二手盤源持續短缺，加上《施政報告》料推出房策協助上車置業，故準買家持審慎觀望態度，料短期內二手交投仍維持低水平。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd