﻿屋苑連錄高價成交個案

寶翠園呎價2.7萬破頂
利嘉閣高級分區董事關騰達指，東涌映灣園5座低層F室，面積470方呎，以576.8萬元沽出，呎價12272元，創屋苑標準單位呎價新高。同區藍天海岸2座高層D室，面積806方呎，以925萬元易手，呎價11476元。
美聯物業高級營業經理何智豪表示，沙田帝堡城7座高層B室，屬鳳凰樓層單位，面積901方呎，為三房連儲物室間隔，以1260萬元易手，呎價13984元，成交價創屋苑新高
祥益地產分行經理謝利官表示，天水圍居屋天富苑E座中層2室，面積650方呎，3房間隔，獲區內綠表客垂青，以360萬元（居二價）購入，呎價為5538元，屬市場價成交。
名采策略營業董事姚雲龍表示，北角城市花園7座低層A室，面積1010方呎，三房間隔，坐向西北，以1286萬元沽出，呎價12733元，略低於市價。利嘉閣聯席市務董事林耀東稱，大圍名城1期2座中層SD室，面積739方呎，望享山景，以1228萬元易手，呎價約16617元。
天富苑360萬成交
另外，在新盤陸續開售搶客下，周末兩天百大屋苑二手成交量下滑約10%，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤接連推出，搶去二手市場購買力，加上美國落實啟動縮表，市場擔心加大本港加息機會，部份準買家對後市睇淡，持觀望態度，令交投膠着。
香港置業行政總裁李志成表示，二手盤源持續短缺，加上《施政報告》料推出房策協助上車置業，故準買家持審慎觀望態度，料短期內二手交投仍維持低水平。