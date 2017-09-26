﻿何文田利寶大廈 3房雙套簡潔 賞加多利山翠景

何文田利寶大廈位於棗梨雅道，用家主導，市場少有放盤，是次介紹的放盤，最大優勢是對正加多利山一片嫩綠，單位實用面積1,184方呎，採用3房連雙套房間隔，居於鬧市，卻享有抱擁翠綠，令人恍如遠離都市煩囂。



利寶大廈已有約52年樓齡，是區內老牌住宅之一，鄰近的兩條主要街道，分別是窩打老道及亞皆老街，四通八達。而距離物業不用10至15分鐘步程，便是不夜天旺角。另外，大廈位於何文田區所屬小學34校網範圍之內。



1,184方呎連車位



馬上帶大家參觀這個位於高層的放盤，單位實用面積1,184方呎，3房連雙套房設計，經過玄關來到巨型大廳，偌大窗引入充足天然光線，映照白色的牆壁及地板，令室內顯得更光猛。客廳擺放杏色沙發，對面有大型書櫃，放滿戶主的書籍。



飯廳亦置有多個深色實木家具，與白的空間配合得恰到好處。從大廳外望，正對着加多利山的豪宅地段，綠樹林蔭，開揚舒適。



特別一提，戶主在近玄關位置，闢出空間作工作間，訂造了組合櫃及工作桌，以半開放式設計便不失大廳的空間感。房間方面，主人套房佈置簡約平實，大牀擺位可做到三邊落牀，衣櫃及牀頭特色牆壁採用深木色格調，偌大窗為房間引入自然光。



中原地產聯席董事林美茵表示，何文田利寶大廈成交疏落，對上一次成交已是1年前，涉及單位為中層D室，實用面積1,184方呎，以1,180萬元成交，目前該廈只有2個放盤。與上述同類型單位比較，同區位於窩打老道的益發大廈中層A室，實用面積1,006方呎，3房1套間隔，現叫價1,300萬元。