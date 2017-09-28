美孚新邨破頂沽
據了解，屋苑的上宗純住宅單一成交呎價新高為萬事達廣場11號，低層C室，面積1294方呎，連1302方呎平台，單位以1890萬元成交，呎價14606元。資料顯示，屋苑百老匯街32號高層C室，面積1446方呎，於年初以2200萬元連車位沽出，呎價15214元，屬屋苑呎價最高。
市場消息指，青衣長發邨亮發樓中層26室，面積355方呎，以綠表價241萬元成交，呎價6789元，創區內綠表呎價新高。
另外，市傳將軍澳公屋景林邨6座高層27室，面積164方呎，以243萬元補地價易手，呎價14817元，呎價高於區內部份新盤單位。
天晉呎價2.01萬
港置助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳天晉1期3座高層B室，面積892方呎，3房間隔連工人套房，望向開揚海景，議價5萬元後以1795萬元成交，呎價20123元，屬同類型單位造價新高。原業主於11年12月以1129.8萬元購入單位，現帳面獲利660.2萬元。
中原分行副分區營業經理伍錦基指，將軍澳日出康城2A期領都1座高層LA室，面積980方呎，4房間隔，以1280萬元成交，呎價13061元，創屋苑同類單位造價新高。
原業主於10年6月以758萬元購入單位，獲利522萬元。