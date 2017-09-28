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﻿樂天峯高層5399萬沽

2017-09-28 列印
  豪宅新盤連錄成交，一手住宅銷售資訊網資料顯示，合和旗下跑馬地樂天峯41樓A室，面積1281方呎，售價5399萬元，呎價約42147元，成交價創項目開售以來第2高，僅次於47樓B室，於5月時以5513萬元沽出的紀錄。是次買方獲相等於成交額4.25%從價印花稅現金優惠。

　　麗新與帝國集團合作發展的將軍澳新盤藍塘傲新錄成交，消息指，為8座低層A室，面積629方呎，定價1276.3萬元，呎價約20291元。

　　另外，華置旗下西半山新盤璈珀，早前一個複式戶錄撻訂個案，發展商隨即再度上載新銷售安排，單位為12及15樓複式B室（連雙車位），面積4710方呎、另連3524方呎平台，將於本月30日至12月18日期間招標。該單位早前以2.945億元售出，因應買家撻訂，料遭發展商沒收約半成訂金，涉及逾1472萬元。
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