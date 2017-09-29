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﻿駿景園三房月租2.9萬

2017-09-29 列印
　　市場屢錄市價租賃個案，中原分行經理霍栢雄表示，火炭駿景園10座中層C室，面積974方呎，三房間隔，以2.9萬元租出，呎租29.8元。業主於06年以508萬元購入單位，是次租出單位可享約6.9厘租金回報。

　　世紀21卓建物業董事李建華表示，新近入伙的尖沙咀AVA 62因租金銀碼較低，備受準租客歡迎，其中層A室，面積253方呎，一房間隔，獲本港金融業人士以月租1.5萬元租出，呎租59.3元。業主於15年10月一手向發展商購入上述物業，當時作價502萬元，可享租金回報率約3.6厘。

　　美聯首席高級營業經理余振樑表示，九龍塘龍苑1座中高層B室，面積2102方呎，屬4房間隔，吸引用家垂青以每月約12萬元租住，呎租約57元。
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