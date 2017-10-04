雅典居877萬易手
世紀21奇豐分行經理莊瑞生表示，馬鞍山雅典居9座中層D室，面積727方呎，3房連套房間隔，享海景，以877萬元承接，呎價12063元。原業主於94年以505萬元購入，帳面獲利372萬元。
祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門居屋澤豐花園3座中層B室，面積462方呎，2房設計，日前獲區外首置客垂青，以409萬元（自由市場價）購入，呎價為8853元，屬市場價成交。原業主於14年以約258萬元（自由市場價）購入單位，是次轉手帳面獲利約151萬元。
中原分區營業經理王勤學表示，元朗YOHO TOWN 7座低層G室，面積637方呎，3房連套房間隔，以816萬元沽出，呎價12810元，原業主於03年以224萬元買入單位，持貨14年，帳面獲利592萬元。
YOHO TOWN呎價1.28萬沽
美聯首席高級營業經理謝栢鈞表示，北角百福花園安福閣中層B室，面積約560方呎，為兩房間隔，獲外區用家以790萬元承接，呎價為14107元，原業主於10年以約460萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約330萬元。
世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城44座極高層D室，面積304方呎，2房間隔，望園景，最終零議價以498萬元易手，呎價16382元，屬市價成交。原業主14年5月購入上址，當時作價367萬元，持貨3年至今沽售，帳面獲利131萬元。