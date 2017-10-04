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﻿嘉湖山莊兩房月租一萬

2017-10-04 列印
  二手再錄市價租務個案，中原分區營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居6座中層F室，面積442方呎，2房間隔，月租1萬元，呎租22.6元。業主於05年僅以90萬元買入單位，現享約13厘回報。

  另外，美湖居7座低層F室，面積441方呎，建以1.07萬元租出，呎租24.3元。

　　香港置業首席高級營業經理梁倩薏表示，奧運站維港灣9座中層E室，面積459方呎，2房間隔，望內園景，經議價減至2萬元租出，呎租約43.6元，據悉，新租客為外區客，業主於12年10月以約640萬元購入上述單位，現享回報約3.8厘。

　　美聯高級營業經理周錦輝表示，大陛嘴奧城．西岸低層B室，面積262方呎，屬1房間隔，以1.3萬元租出，呎租約50元。業主於13年以約452.2萬元購入，按現水平租金計，回報率3.4厘。
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