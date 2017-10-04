﻿屯門瓏門 1,033呎4房雙套 落地窗盡覽山市景

屯門指標屋苑瓏門，坐落在港鐵屯門站上蓋，基座為大型商場，無論是生活還是交通配套都完善。是次介紹該屋苑一個高層大戶，實用面積1,033方呎，4房連雙套房間隔，巨型大廳裝潢華麗，亮點是落地大玻璃窗恍如電影院的大銀幕，視野開揚。



瓏門分2期共7座發展，樓齡分別約3年及5年，提供逾1,900個單位，住宅大樓為同區最高建築物之一。此外，樓盤基座更設有大型商場V city及住客會所，另鄰近屯門公園，住戶購物、消閒均十分方便。還有，基座商場設有過境大巴，方便居民前往深圳、珠海等。



客廳特色牆添氣氛



是次推介的放盤為1座高層B室，實用面積1,033方呎，屬開揚單邊，可望屯門河道及遠眺山景。甫進單位，落地大玻璃窗外的景致盡收眼簾，大廳裝潢高雅，置有2組典雅的絨面沙發，掛牆電視機左右兩旁的壁燈，金光閃閃，與天花的水晶吊燈互相映襯，加上雲石紋磚鋪砌的特色牆，別具氣派。



飯廳設計同樣華麗，牆身鋪有閃石和金色鏡面，在陽光之下，更耀眼奪目。大廳外連大平台，坐在白色戶外椅，居高臨下，細看屯門市景，遠眺翠綠山巒。



盤源2及3房多



單位採用4房連2套房及工人套房間隔，各房間均置有家具。寬敞的主人套房設有偌大窗戶，正對大牀，窗外景色一覽無遺。其餘睡房設有窗台，戶主利用窗台位置造了書桌和牀架，善用空間。



中原地產市務經理葉桂源表示，瓏門9月首2個星期已錄得約5宗成交，平均實用呎價約14,479元，由於有2宗1房單位呎價逾15,000元，故拉高整體呎價，較8月份實用呎價高出約1,000元。最近，8座高層J室錄得承接，單位實用面積815方呎，以1,180萬元易手，實用呎價約11,479元。現時瓏門約有190個放盤，以2房和3房單位為主，入場費分別為650萬元和800萬元。