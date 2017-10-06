﻿柔雅藝術風 暖色格調增空間感

外遊過後，回到舒適的家裏總會令人嚮往。今次介紹的設計單位，戶主夫婦經常「周圍飛」，位於香港的單位已成為他們的「半度假屋」，設計師改動單位大廳及3個房間，用上暖色格調佈置，增加單位的空間感，使他們到港回家就能體驗到「家的感覺」。



今次走訪的設計單位主角，是位於西半山西摩道的瀚然3房連套房加工人套房戶，實用面積約1,300方呎，單位住有戶主夫婦二人及工人。戶主邀得設計師Kenneth為單位操刀，按戶主的喜好打造一個和諧舒適，並展現藝術品味的家居。現場所見，整個單位用上很多木材包括木紋地板及部份家具，而且亦有鏡面設計，予人感覺溫暖，又不感侷促。



大門玄關是每個人步入單位的首個區域，可以讓別人留下深刻印象。設計師Kenneth對單位玄關的設計也很講究，他表示戶主長期居住外國，習慣大門寬敞的入口位置，因此他在玄關的牆身裝上落地玻璃大鏡以擴闊空間，亦方便戶主整儀容。另外，一般單位會善用玄關，擺放鞋櫃或高身貯物櫃，但這個案改用懸空的半腰高鞋櫃，旁邊加設座椅，貼心實用。



特色牆添格調



長形大廳在佈置上綽綽有餘，除了擺放基本傢俬如沙發、茶几及餐桌椅外，Kenneth選用質感粗獷的文化石，在客廳造了一大幅的電視特色牆由露台一直伸延至玄關，成為了廳區的亮點之一，不僅是電視機的背景，亦是擺放飾品的空間。



廳堂牆壁其中一個小位置設有一組電子火爐，恍如置身於歐洲的度假屋一樣。至於在飯廳則擺放了高身裝飾櫃，櫃內設有鏡面及燈光，讓他們可以展示收藏的藝術品及特色擺設，飯廳空間得以擴大。



單位設有3房間隔，分別用作主人套房、客房及書房。主人套房間隔工整，亦以暖色系為主調，貫徹大廳的風格。雙人牀牀頭特色牆選用深色捫布及玻璃裝飾，牀頭板及牀上用品皆用上香檳色色系，配合牀邊枱燈的光線，氣氛瑰麗堂皇。屋內大部份貯物空間都歸入套房內的多用途衣櫃，容易打理。



設壁爐增異國氣息



其餘2個房間的用途也相當廣泛，客房主要用來招待戶主父母，讓他們間中可以在此留宿，另外亦設有兩組衣櫃作衣帽間。應戶主特別要求，Kenneth把另1個房間闢作書房，在窗台位置造了書桌以方便閱讀及工作，最巧妙之處是那多用途書櫃，加入反牀板的設計，方便男戶主有時工作過後可在此休息，避免騷擾安睡中的妻子，是一個非常細心周到的設計。