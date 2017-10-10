﻿南區半山豪宅部份錄破頂價 氣氛好轉睇樓回升

港島南區最近睇樓人流稍為回升，惟近月成交量維持平穩，月內成交集中於大碼豪宅，但屢錄破頂成交，當中2伙為陽明山莊的大單位。另外，指標屋苑華景園及淺水灣麗景園均各錄1宗沽售，造價理想。



美聯物業區域聯席董事方富義表示，南區於第三季季尾表現平穩，9月迄今暫錄7宗沽售，全屬二手個案，成交集中於大碼單位，造價由3700萬元起，總金額達3.8億元。8月份成交量雖然略多，共錄9宗二手沽售，當中只有少量細單位，造價由2600萬元起，總金額約4.8億元。暑假及雨季結束後，南區睇樓人流持續增長，帶動區內交投，近月成交價亦隨大市上揚，部份單位造價更創歷史新高，包括位於赤柱崗道9號的海灣園雙號屋，洋房實用面積2046方呎，以買賣公司形式連租約易手，作價約6300萬元，創屋苑造價新高，較對上一宗成交於去年5月份的同類洋房高出1000萬元。



海灣園洋房連約6300萬沽



盤源方面，除了洋房及特色單位買少見少外，海灣園放盤量維持穩定，惟平均叫價已比第二季高出近一成。另外，山頂區於9月至今未錄成交；8月份則僅錄1宗沽售，為MOUNT NICHOLSON單號洋房，實用面積7981方呎，以6.2億元售出，實用呎價達77685元。



方富義續指，當中陽明山莊9月份錄約3宗成交，交投已不錯，全屬標準單位，總金額近1.45億元，平均實用呎價24974元。其中8座高層53室，實用面積1886方呎，外望正南全山景，以4730萬元連1個車位易手，創屋苑同類造價歷史新高。最近同類成交錄於去年6月，當時造價僅4250萬元。另外，一個10座高層61室，實用面積2308方呎，亦向正南山景，以6100萬元連1個車位沽出，亦創屋苑同類造價歷史新高。回顧8月，陽明山莊亦錄2宗成交，平均實用呎價27293元。屋苑現約有40個放賣盤，近半數連租約放售，中層或以下2房及3房山景單位叫價較貼市，平均實呎叫價26500元。海景及水塘景3房至4房單位平均實呎叫價達35000元。目前2房戶入場費2300萬元，3房戶連1個車位入場費3800萬元，低層4房戶連1個車位入場費達5800萬元。



陽明山莊造價創新高



位於南灣道的華景園於9月迄今暫錄1宗沽售，單位為2座中層A室，實用面積1358方呎，以3900萬元連1個車位市價易手，實用呎價28719元。8月亦錄1宗成交，為2座高層B室，實用面積1089方呎，以2768萬元獲承接，實用呎價25418元。屋苑現時僅餘17個放盤，以3房戶佔多，近35%連租約放售，3房戶平均實呎叫價29450元，入場費3200萬元連1個車位；4房戶平均實呎叫價36710元，入場費由7800萬元起連1個車位。



方富義又透露，位於南灣道57號的單幢豪宅BELGRAVIA由於最近完成外牆及內部翻新，近月，亦有低層B室賣出，實用面積2197方呎，以7800萬元連1個車位理想價沽出，實用呎價達35503元。



麗景園7放盤全3房戶



據利嘉閣地產分行經理梁志偉所述，近月南區屋苑多有承接，例如淺水灣麗景園於9月錄約1宗成交，為9座低層24室，實用面積2049方呎，以5638萬元連1個車位市價易手，實用呎價27516元。8月則未有成交。屋苑現時只有10個放盤，全屬3房戶類型。由於屋苑以自住用家居多，只有2個放盤連租約放售，最平放盤是低層細3房戶，連1個車位叫價3950萬元；另大3房戶入場費約5200萬元連1個車位，4房單位暫未有放盤。