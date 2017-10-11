愉景新城呎價1.3萬
祥益地產營業董事胡志偉表示，屯門居屋兆軒苑A座高層6室，面積443方呎，獲一名區內上車客垂青，以398萬元（自由市場價）購入作自住，呎價為8984元。
利嘉閣市務經理陳敏生稱，荃灣愉景新城4座低層E室，面積約656方呎，3房設計，望內園景，經議價後以853萬元交吉易手，呎價約13003元。據悉，原業主於12年9月，以約550萬元買入上述單位，持貨5年，現轉手帳面獲利約303萬元。
名采策略營業經理黃燕美表示，北角港運城2座中層B室，面積745方呎，3房間隔，配望公園景，獲一名用家以1275萬元承接，呎價為17114元。原業主於2014年5月以973萬元低位購入，帳面獲利302萬元。
泓景臺770萬易手
中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣泓景臺1座高層C室，面積481方呎，採兩房間隔，享開揚景，以770萬元成交，呎價16008元。新買家為用家，原業主於14年以540萬元買入上址，持貨3年半，現易手帳面獲利230萬元離場。
世紀21首選置業董事溫略丹表示，堅尼地城嘉輝花園D座中層3室，面積314方呎，兩房間隔，望市景，獲用家以574萬元承接，呎價18280元，屬市價水平。原業主於14年以420萬元購入，持貨至今轉售，帳面獲利154萬元。