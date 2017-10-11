  • 2017年10月11日 星期三
  • 31º
  • 64%
熱門： 施政報告弒母墮樓少女時代貓店長曹星如

日報新聞 > 地產

﻿藍灣半島三房月租3.22萬

2017-10-11 列印
  二手再錄市價租務個案，Q房網聯席董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島9座低層A室，面積850方呎，屬3房套間隔，望海景，以3.22萬元租出，呎租約為38元，原業主於09年5月以698萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報高約5.5厘。

　　香港置業高級營業經理朱永健表示，西灣河鯉景灣觀峰閣低層G室，面積676方呎，3房間隔，享全海景，以2.6萬元租出，呎租38.5元，業主於09年10月以約580萬元購入上述單位，現享回報約5.4厘。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門海翠花園1座高層C室，面積521方呎，兩房設計，獲外區客以1.2萬元「即睇即租」，呎租23元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd