﻿坑口別墅天台寬敞實用 綠化大廳滲度假風

西貢坑口永隆路位置自成一隅，人車不多，沿路約有10個低密度屋苑，如碧浪小築、海濤別墅、慧蘭花園等，部份大宅沿海而建，可享碧沙灣海灘或小棕林海灘美景，不過少有放盤。是次為大家介紹的放盤位於永隆路海景別墅，實用面積1589方呎，屋內布置洋溢度假氣息。



今次走訪的大屋，樓高3層，前庭可泊2部私家車。甫入屋內，四處都是椰林樹影，佈置以素色和木系傢俬為主。大廳是全屋裝修焦點所在，大廳牆身髹上淡黃色，鋪有素色地磚，用色素雅。客廳置有米白色曲尺沙發，前方擺放了數個木製矮櫃，旁有多株椰樹，使一廳充滿度假氣息，予人舒適自在的感覺。沙發一旁為落地大玻璃窗，使大廳在視覺上寬敞闊落，而且引入充足自然光，外望為泳池景，儼如置身在度假天堂。戶主躺卧於此，即可透過「闊銀幕」欣賞窗外泳池，相當寫意。



坐享山海一色



客飯兩廳涇渭分明，可靈活擺放家具。飯廳空間偌大，中央擺放了長形木系餐桌椅，兩旁則置有書櫃和貯物櫃，大大增加收納空間。而飯廳亦設有大窗，外望海景和山景，山海一色。



廚房則位於飯廳後方，採半開放式設計，三邊皆為料理工作枱，間隔方方正正，可容納多人同時下廚，戶主可約三五知己一同享受烹飪的樂趣。廚房設有通風窗，有助疏走油煙，煮食時更通爽涼快，加上外望綠景，景色怡人。廚房設備齊全，另設有吧枱，戶主閒時可與朋友暢飲歡談。



拾級而上，是3間睡房的所在，由於全層均為寢室，故房間內籠極為寬敞，加上房內不設窗台，地方更見使實用。各房間均鋪有木地板，營造舒適寢區。主人房大牀置中，可3邊下牀，大牀正對大窗，窗外景致一覽無遺。其餘房間置有睡牀和書桌後，仍有大量走動空間。裝潢方面，兩睡房用色繽紛，分別髹上粉紫色和粉綠色，同樣設有大窗，為一室引入暖暖陽光，另可望海景。



再上一層為天台，天台面積偌大，擺放了戶外躺椅，閒時在藍天白雲下欣賞蔚藍海景和翠綠山景，實在是賞心樂事。戶主亦可在此舉行戶外派對，與親朋好友共聚。另外，大宅設有約數百方呎花園，戶主種有不少盆栽綠化家居，另置有戶外餐桌椅。