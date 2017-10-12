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﻿屋苑錄用家市價承接

2017-10-12 列印
■泓景臺兩房單位以798萬元易手，呎價15928元。
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  據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，中原地副區域營業經理許永生表示，泓景臺3座高層A室，面積501方呎，採兩房間隔，以798萬元易手，呎價15928元，買家為外區客，購入作自住。據悉，原業主於13年4月以565萬元購入，帳面獲利233萬元離場。

泓景臺呎價1.59萬沽

　　利嘉閣助理分區經理黃永全稱，元朗YOHO MIDTOWN 7座低層B室，面積約520方呎，採兩房設計，望園景，經議價後以703.8萬元獲首置客承接，呎價13535元，據悉，原業主於10年3月，以約357.2萬元買入，現轉手帳面獲利約346.6萬元。

　　世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田碧濤花園3期2座低層E室，面積743方呎，3房連套房間隔，成交價778萬元，呎價10471元。據了解，原業主於05年11月連1個車位購入，當時作價328萬元，帳面賺450萬元。

　　世紀21北山地產高級客戶經理李錦如表示，北角建基大廈高層A室，面積353方呎，2房間隔，望街景，以540萬元沽出，呎價15297元，屬市價水平，原業主於06年以168萬元購入，帳面獲利372萬元。

碧濤花園778萬易手

　　祥益區域董事邱家邦表示，屯門居屋悅湖山莊14座低層E室，面積431方呎，兩房設計，獲區內首置客以393.8萬元（自由市場價）購入。

　　美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳居屋唐明苑A座高層16室，面積634方呎，屬3房間隔，吸引換樓客承接，綠表成交價約585.8萬元，呎價約9240元。
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