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﻿港灣豪庭月租1.5萬

2017-10-12 列印
  二手再錄市價租務個案，中原分行經理張穎嬈表示，大角嘴港灣豪庭7座高層H室，面積369方呎，採兩房間隔，望山景，以1.5萬元租出，呎租41元。據悉，新租客為區內舊樓租客，業主於10年7月以274萬元買入物業，現成功租出單位，可享6.6厘租金回報。

　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍栢慧豪園3座高層A室，面積494方呎，2房設計，以1.25萬元租出，呎租25.3元。

　　香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳怡心園3座中層B室，面積約601方呎，經議價後以1.75萬元租出，呎租29.1元，據悉新租客為區外客，業主於04年5月以約202萬元購入上述單位，現享回報約10.4厘。
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