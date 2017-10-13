﻿屋苑錄上車客市價入市

水藍‧天岸726萬沽
祥益區域董事袁思賢表示，屯門時代廣場E座低層12室，面積346方呎，兩房設計，獲區內首置客以428萬元購入作自住，呎價為12370元，屬市場價成交。原業主於14年以約249萬元購入，是次轉手帳面獲利約179萬元。
蕪湖居呎價1.74萬
中原分區營業經理伍耀祖表示，天水圍栢慧豪園6座低層E室，面積498方呎，以513.5萬元沽出，呎價10311元。據悉，原業主於14年以320萬元購入，現轉手帳面獲利193.5萬元。
利嘉閣助理分區經理陳維進表示，紅磡蕪湖居高層B室，面積約246方呎，採開放式設計，望開揚景，經議價後以428萬元易手，呎價約17398元，據悉，買家為外區上車客，原業主於14年8月以約348萬元購入，持貨3年，SSD鬆綁後即轉手，帳面獲利80萬元。
世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，黃大仙豪苑3座中層E室，面積333方呎，2房間隔，望開揚景，經議價後以453萬元沽出，呎價13604元。據了解，原業主於07年以121萬元購入，帳面獲利332萬元離場。
世紀21分行經理魏仕良表示，將軍澳寶盈花園3座中層A室，面積591方呎，3房間隔，以573萬元（居二市場價）沽出，呎價9695元，屬市價成交。