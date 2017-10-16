﻿新盤開售帶動 大埔豪宅睇樓成交量俱回升

大埔樓市受鄰區多個新盤帶動，二手豪宅近月交投造好，9月迄今已錄24宗成交，睇樓熾熱，氣氛良好。區內多個豪宅屋苑如天賦海灣及逸瓏灣均錄得多宗沽售，當中天賦海灣更出現呎價破2萬元的高價成交。



美聯物業助理區域經理林奕俊表示，受鄰區火炭及沙田豪宅新盤帶動，刺激觀望多時的買家睇樓及入市意欲，鄰近的大埔二手豪宅近月交投氣氛活躍，睇樓人流增加，9月迄今已錄24宗沽售，但由於鄰區一手平均開價達3000萬元左右，銀碼與大埔區內主要僅1000餘萬元的二手盤相距太大，不少買家紛紛轉投二手市場。目前大埔豪宅平均造價已較一個月前上升近8%，個別屋苑更錄破頂成交。近月出現的破頂成交是位於科進路的天賦海灣，當中位於1期6座高層B室，實用面積1706方呎，原業主開價3600萬元放盤5個多月，最終議價100萬至3500萬元，以公司形式轉售，實用呎價達20516元，創屋苑同類分層標準單位呎價新高。



天賦海灣3500萬分層新高



林奕俊指，天賦海灣於9月迄今暫錄4宗成交，全屬分層標準單位。以當中3宗市價成交計算，平均實用呎價約12000元，包括1期17座低層B室，實用面積1065方呎，原業主放盤3個月，微議價20萬至1400萬元易手，實用呎價13146元。



逸瓏灣放賣盤半數連約



現時天賦海灣全部3期共近100個放賣盤，當中以分層3房戶為主，近七成連租約放售，平均實呎叫價約12500元。2房分層戶入場費880萬元起，3房入場費1200萬元，4房入場價約1400萬元。林奕俊續透露，同樣位於科進路的逸瓏灣剛過SSD不久，9月迄今暫錄3宗成交，全屬分層標準單位，平均實用呎價13800元。



當中2期9座低層F室，實用面積651方呎，原業主放盤5個月，最終議價38萬至942萬元市價沽出，實用呎價14470元。屋苑現時有93個放賣盤，以3房戶佔多，近半數連租約放售，平均實呎叫價約14500元。1房及2房戶入場價相若，大概950萬元起；3房戶則由1300萬元起。



據中國康樂園地產高級客戶經理黃國良表示，大埔二手豪宅受鄰區新盤刺激，交投持續。以洋房屋苑康樂園為例，屋苑9月迄今錄6宗成交，當中更包括1宗凶宅個案。該凶宅為2街雙號屋，實用面積2579方呎，原業主叫價3100萬元放盤1年，最終需大減1000萬至2100萬元方獲承接，實用呎價僅8143元。唐氏指，屋苑同類單位市價4000萬元，故上述凶宅造價低水近五成。



康樂園洋房叫價1900萬起



扣除凶宅個案，康樂園9月迄今的5宗成交全屬市價，平均實用呎價14000元。例如位於18街雙號屋，實用面積1627方呎，以2400萬元沽出，實用呎價14751元。屋苑現時有20個單位確實放售，以2000方呎以上大單位佔多，近半數連租約放售。1000方呎左右細單位平均實呎叫價約16000元，入場費1900萬元起，為1200方呎戶。2000方呎以上大單位平均實呎叫價18000元，入場費4000萬元，為實用2121方呎戶。