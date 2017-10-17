﻿大角咀維港灣 複式4房1套 偌大玻璃賞市海雙景

「奧運三寶」屋苑之一維港灣，鄰近港鐵奧運站及大型商場，是區內指標屋苑之一。今次為大家介紹屋苑一個罕有複式放盤，實用面積1,476方呎，4房連1套房間隔，室內佈置實而不華，最新叫價3,300萬元放售。



維港灣位於海輝道，聯同鄰近的柏景灣及帝柏海灣，由於與港鐵奧運站近在咫尺，所以，又被行內稱之為「奧運三寶」。今次介紹的維港灣於2000年落成，由9座大廈組成，提供逾2,400個單位，屋苑自設會所，提供泳池、健身室等。事實上，區內配套成熟，毗鄰公共交通交匯處，設有多條巴士及小巴線，還有，由平台經過行人天橋，可達奧海城商場及港鐵奧運站，四通八達。



實用面積1,476呎



馬上走入今次推介的複式單位，位於維港灣7座高層，實用面積1,476方呎，複式下層為大廳、廚房、工人房及1個房間。客廳及飯廳分區清晰，分別掛上特色吊燈及裝上天花燈槽，凸顯大廳樓底高曠，大廳還裝有一列近落地玻璃，令白色佈置主調之大廳，更見明亮。



客廳旁有內置樓梯連接複式上層，3個房間皆是睡房。主人套房面積可三邊落下牀，大牀旁為衣帽間，方便收納戶主的衣飾。



此層原則有5個房間，戶主現將2個相連房間打通成特大睡房，寢區及工作間集於一室。另一睡房亦放置單人牀及衣櫃。景觀方面，大廳外望以樓景為主，也可望一號銀海及瓏璽之間的部份海景；至於睡房則望向大角咀一帶樓景。



香港置業高級客戶經理葉翠芳表示，維港灣9月份錄得2宗買賣，全是分層單位成交，平均實用呎價19,513元。現時屋苑約有50個放盤，其中複式單位僅佔3個，是次介紹的高層單位為屋苑複式戶的入場價，叫價約3,300萬元起。