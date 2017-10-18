﻿外望開揚翠景 利寶大廈寬闊廳堂悠然寫意

利寶大廈坐落於何文田棗梨雅道，鄰近內街梭亞道，環境清靜，今次帶大家參觀該廈的罕有放盤，實用面積1184方呎，擁有3房連2套房間隔，可眺望加多利山一帶翠景。



利寶大廈一向用家主導，現時的放盤量極少，據了解不足5個，對上一次成交已經是去年9月，今次走訪該廈高層實用面積1184方呎單位。先經過以玻璃間隔的玄關到達大廳，此可增加私隱度的同時，又保持室內的通透度。大廳面積廣闊，選用白色裝潢牆壁及地板，簡約自然，再者大量日照光線透進客廳的偌大玻璃窗，室內顯得更光猛醒神。廳區的大部份家具都採用深色木材製造，與白杳的空間配合得恰到好處。屋主還在玄關及飯廳之間，闢出空間作為半開放式的工作間，置有組合櫃及工作桌，部分牆身以玻璃裝飾。



3房2套間隔



主人套房佈置延續大廳的設計，牀頭位置設置1個倒U形的貯物櫃，與牀頭湊巧地拼成深色及白色的長方形，形成睡房的特色牆，偌大窗戶外的日照為房內光亮度提升。另1個睡房以白色為基本色系，再加上紅、黃、藍三色點綴寢具的細節，令房內充滿生氣。單位位處高層，俯瞰窩打老道，又可遠望加多利山一帶樹景開揚舒適。現時單位連車位以1680萬元放售，實用呎價約14189元。



利寶大廈於1964年落成，鄰近是窩打老道及亞皆老街2條大街，步行數分鐘可到達繁華熱鬧的旺角區，交通配套亦相當方便。另外，大廈位於何文田區屬於小學34校網範圍之內，長期吸引不少父母客擇居。