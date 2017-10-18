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﻿碧藤閣三房月租3.8萬

2017-10-18 列印
  中原地產高級資深區域營業經理趙鴻運透露，太古城碧藤閣高層E室，面積922方呎，3房間隔，以零議價3.8萬元獲承租，呎租41.2元，屬市場價水平。

　　香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳新都城2期9座中層E室，3房間隔，面積約538方呎，獲同區客以1.82萬元承租，呎租33.8元，屬市價。據悉，新租客從事工程行業，心儀單位企理，故睇樓三次後即決定承租。

　　祥益地產客戶經理古文彬表示，屯門兆康苑T座低層5室，面積447方呎，兩房間隔，獲區內客以1.08萬承租，呎租24.2元。

　　Q房網元分店營業經理尹細安表示，元朗尚豪庭3座中層F室，面積506方呎，屬2房間隔，獲租客以1.35萬元租入，呎租約27元。
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