﻿屋苑錄上車客市價承接

荃灣中心446.8萬易手
美聯物業助理聯席董事林智明表示，市況添明朗，用家積極入市，土瓜灣翔龍灣2座中層A室，面積361方呎，屬兩房間隔，景觀開揚，且間隔企理易用，獲區內用家以約600萬元承接，呎價約16620元。據了解，原業主於2006年斥資約227.7萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利約372.3萬元。
名采策略營業董事姚雲龍表示，銅鑼灣百德大廈A座高層1室，面積702方呎，實屬三房間隔設計，坐向西南，新近獲用家以1028萬元市價承接，呎價約14644元。原業主於2013年11月以780萬元低價購入，持貨3年多，帳面獲利248萬元沽出離場。
利嘉閣地產聯席市務董事伍敬然透露，大圍名城2期1座高層SC室，面積約961方呎，建為四房一套間隔，以1708.8萬元連車位沽出，呎價約17781元。
名城1709萬連車位沽
世紀21奇豐物業分行助理經理陳寶華表示，粉嶺花都廣場9座高層A室，面積392方呎，兩房間隔，座向東北望樓景，以462萬元成交，呎價約11786元。
祥益地產分行主管林英傑表示，屯門翠寧花園3座低層H室，面積592呎，三房兩廳，獲同屋苑分支家庭以自由市場價450萬元購入上址作自住之用，呎價約7601元。