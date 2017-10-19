映灣園600萬易手
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋富健花園3座高層K室，面積431方呎，兩房設計，獲區外首置客垂青，以295萬元(綠表價)購入，呎價為6845元，屬市價成交。
世紀21奇豐助理經理陳寶華表示，粉嶺花都廣場8座中層D室，面積370方呎，望內園景，成交價430萬元，呎價11622元。原業主於10年以165萬元購入，帳面獲利265萬元。
中原區域營業經理陳凱超表示，西灣河鯉景灣逸康閣高層F室，面積485方呎，2房間隔，景觀開揚，望園景，以768萬元將單位易手，呎價15835元，買家屬自用客，原業主於96年以302萬元買入單位，一直作自住，持貨21年，帳面獲利466萬元。
花都廣場呎價1.16萬
美聯市務經理詹毅揚表示，沙田翠華花園C座低層2室，面積約271方呎，獲上車客以約416萬元成交，呎價約15351元，據悉，原業主於10年2月以約118萬元成交，現持貨逾7年沽出，帳面獲利約298萬元。
利嘉閣分行經理朱子華稱，元朗爾巒珍諾華大道6座低層C室，面積約466方呎，望內園景，經議價後以570萬元沽出，呎價約12232元，據悉，原業主於14年3月以約444.5萬元一手買入，帳面獲利約125.5萬元。