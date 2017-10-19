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﻿德福花園兩房月租1.8萬

2017-10-19 列印
  二手再錄市價租務個案，美聯營業經理徐廣森表示，九龍灣德福花園P座高層9室，面積556方呎，屬2房間隔，獲區內客垂青，以1.8萬元租出，呎價約32.4元，據悉，業主於00年以約100萬元購得，按現租金水平計，回報率逾21.6厘。

　　Q房網營業經理尹細安表示，元朗YOHO MIDTOWN 7座中高層F室，面積691方呎，屬3房連套房間隔，以1.8萬元租出，呎租約為26元，據了解，業主於12年6月以610萬元購入上述單位，按買入價計算，租金回報約3.5厘。祥益高級區域經理黃肇雯表示，嘉湖山莊樂湖居3座低層A室，面積636方呎，3房設計，獲區外客以1.2萬元租出，呎租為18.9元。
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