﻿屋苑錄用家市價承接

太古兩房1028萬沽
美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳都會駅2座高層B室，面積678方呎，屬三房間隔，單位間隔企理，方正實用，獲同區換樓客以1068萬元承接，呎價約15752元。
原業主於2007年7月以約413.8萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利654.2萬，升值158%。
利嘉閣地產聯席市務董事伍敬然透露，大圍金禧花園3座低層D室，面積約340方呎，為兩房間隔，附企理裝潢，獲上車客以558萬元購入，呎價16412元。
天晉呎價1.68萬沽
世紀21奇豐物業區域經理張文鏗表示，大圍名城1期3座中層NB室，面積785方呎，三房間隔，座向西北享山景，獲同區換樓客垂青，以1156萬元成交，呎價14726元；世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角寶馬山花園11座高層C室，面積845方呎，三房間隔，座向東北面享海景，原開價1650萬元，最終以1620萬元沽出，呎價19172元。
香港置業高級營業經理吳景豪表示，將軍澳天晉2期3A座高層D室，面積648方呎，三房連套房間隔，望山景，約1088萬元易手，呎價16790元。據了解，買家為一名外區客，原業主於13年以約788萬元購入，現沽貨帳面獲利約300萬元。