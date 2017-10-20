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﻿屋苑錄用家市價承接

2017-10-20 列印
■太古城兩房單位以1028萬元易手，呎價17724元。
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        據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案。中原資深區域營業經理張光耀表示，鰂魚涌太古城順安閣中層G室，面積580方呎，兩房間隔，業主叫價1150萬元，最終減122萬元以1028萬元將單位易手，呎價17724元。原業主於2011年以674萬元買入單位，持貨六年帳面獲利354萬元。

太古兩房1028萬沽

  美聯高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳都會駅2座高層B室，面積678方呎，屬三房間隔，單位間隔企理，方正實用，獲同區換樓客以1068萬元承接，呎價約15752元。

  原業主於2007年7月以約413.8萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利654.2萬，升值158%。

　　利嘉閣地產聯席市務董事伍敬然透露，大圍金禧花園3座低層D室，面積約340方呎，為兩房間隔，附企理裝潢，獲上車客以558萬元購入，呎價16412元。

天晉呎價1.68萬沽

　　世紀21奇豐物業區域經理張文鏗表示，大圍名城1期3座中層NB室，面積785方呎，三房間隔，座向西北享山景，獲同區換樓客垂青，以1156萬元成交，呎價14726元；世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角寶馬山花園11座高層C室，面積845方呎，三房間隔，座向東北面享海景，原開價1650萬元，最終以1620萬元沽出，呎價19172元。

　　香港置業高級營業經理吳景豪表示，將軍澳天晉2期3A座高層D室，面積648方呎，三房連套房間隔，望山景，約1088萬元易手，呎價16790元。據了解，買家為一名外區客，原業主於13年以約788萬元購入，現沽貨帳面獲利約300萬元。
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