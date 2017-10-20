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﻿嘉亨灣三房月租2.8萬

2017-10-20 列印
　　二手再錄市價租賃個案，中原區域營業經理陳凱超表示，西灣河嘉亨灣1座低層A室，面積658方呎，三房套間隔，望園景，放盤10日以2.8萬元將單位租出，呎租42.6元，屬市價水平。原業主於2011年以825萬元買入單位，持貨六年，租金回報4.1厘。

　　祥益地產高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊2期賞湖居3座高層E室，面積448方呎，兩房間隔，獲區外客「即睇即租」，以1.05萬元租入單位，呎租約23.4元。

　　另外，代理指，元朗Grand YOHO 1座頂層戶，面積1008方呎，三房間隔，客飯廳外連大平台，亦設有內置樓梯通往天台，以3.68萬元租出，創屋苑租金新高，呎租約36.5元。
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