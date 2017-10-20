﻿鏡像空間 寬敞度大增

儘管有時居住的面積看似充裕，但不妥善利用充裕空間佈置家居的話，會浪費不少有用的地方，總覺得「唔夠住」。今次的設計單位，實用面積600多方呎，戶主夫婦希望室內的空間感更大，設計師運用不少鏡面及玻璃，並拆走部份間隔的牆身，提高單位的寬敞度。



今次帶大家參觀的設計單位鄰近港鐵馬鞍山站的海濤居，實用面積644方呎，住了一對即將退休的夫婦及他們的次子。單位原則每個間隔都很工整四正，惟夫婦兩人覺得屋內欠缺空間感，而且需要大量貯物空間，於是設計師查理為單位進行一次「大改造」。



木系元素顯淡雅



綜觀單位，大廳及廚房範圍以白色、啡色及木系元素布置，淡雅又自然。大廳有一優點是有多幅牆壁，方便傢俬靠牆放置，包括大門左邊的位置及對面牆身，然而如果沙發及電視櫃分別貼牆擺放的話，兩者的距離太遠，不利觀賞電視節目，也浪費大廳的空間。所以設計師在近大門的長形空間造了貯物櫃及吧枱，沙發擺放在吧枱的前方，將客廳的範圍修正至窗台的闊度，亦即是沙發與電視機之間的距離。電視特色牆櫃選用加拿大橡木板，深木色配襯在白色背景的廳區，形成和諧的對比。



飯廳搬到對流窗旁，放置4人座餐桌椅，近走廊的牆身用上偌大鏡面，令飯廳更為明亮，同時亦有延展空間的感覺，設計師還於對流窗的位置設計了一排白色牆板，中間鑲有鋼鏡框，再以壁燈點綴牆板，看上去牆身更有連貫性，部份白色牆板可以打開，以保留對流窗的功能。



廚房拆去四分之一的牆壁後，以開放式面貌示人，以深啡色木紋面裝飾廚櫃，將大廳的設計風格帶到廚房，間接擴大廳區空間。被拆走的牆壁改以飯廳的半腰櫃及廚房的洗滌槽，作為兩區的分隔，其設計與吧枱正好起了互相呼應的作用，整體的廳區分布亦變得平均有序。



單位另一改動較大的地方就是兒子睡房。原來的單位間隔設有「個半廁」，但現在將細廁所拆卸，將其空間歸納為兒子的睡房，白色格調的睡房配上深色的工作桌面及寢具，樸實中帶時尚型格，房內不少位置如櫃底、層板等設有燈槽，豐富房間的層次感，也減低了大型家具帶來的笨重感。



玻璃趟門添通透度



主人睡房大致上沒有太大改動，設計簡潔，容納了睡牀與一組白色衣櫃，牀頭及兩側的矮櫃採用與屋內素材一致的深啡色木板，窗台加置一層抽屜，可作梳妝枱，也可擺放電視，提高窗台的實用性。另一房間作書房之用，以黑鐵框及清玻璃趟門作間隔，提升書房的通透度，也減卻了走廊的狹窄。在內籠，設計師利用窗台位置造了曲尺形書桌，另一邊訂造一組及頂的大櫃，下半部特別設有反板牀，方便大兒子回來時使用。