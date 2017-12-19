﻿外望翠綠山景 帝琴灣素雅廳堂時尚型格

西沙公路一帶自成一角，吸引不少喜好寧靜之人，而且距離馬鞍山市中心亦不遠，可謂盡擁位置靜中帶旺之優勢。是次介紹的帝琴灣正位於此，為大家精選其中一個3房戶，裝潢時尚型格，據悉，業主花約200萬元豪裝單位。



位於西沙公路的帝琴灣，分2期凱弦居及凱琴居，各設住客會所，備有室內外泳池、健身室、親子種植樂園及桌球室等設施，滿足住客消閒娛樂的需要。屋苑亦有專線巴士接送住戶來往港鐵沙田站，途經馬鞍山站；而駕車直往馬鞍山市中心亦只需約5分鐘車程，十分方便。



約200萬元豪裝



是次介紹的單位為帝琴灣1期凱弦居9座低層F室，實用面積1031方呎。據悉，業主花約200萬元裝潢單位，大廳以灰色和白色為主調，裝潢時尚型格。客飯兩廳涇渭分明，客廳一邊牆身為灰色，還加入滲光的設計，並襯有白色沙發和茶几，打造摩登時尚家居。沙發一側為偌大玻璃窗，外望山景和樹景，充裕的自然光透進屋內，光猛開揚，大廳更見寬敞闊落。飯廳位於另一端，置有白色餐桌，與旁邊深灰色暗紋特色牆形成對比。單位門口旁是開放式廚房，黑色廚櫃展現摩登風格，另工作枱伸延出吧枱，在廚房煮食亦可與客廳的人交流。



房間方面，單位採3房連1套房間隔，各房間方方正正，感覺舒適，一側設有窗戶，外望可見綠景，亦能採光入室，令房內光猛通爽。主人套房設計貫徹大廳的型格路線，金屬灰色的入牆大衣櫃引人入勝，櫃面還有不規則幾何圖案點綴。



另一房為書房，以黑白色為主調，其中一邊牆身為黑色。業主利用窗台位置造了書桌，充份利用空間，而且可以正對大窗，採光充裕之餘，閒時望窗外綠景，綠意盎然，令人心曠神怡。至於浴室，設有大浴缸，保養良好，住戶可安心使用，享受浸浴的樂趣；另一浴室則設有獨立淋浴間，滿足戶主不同的需要。



