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﻿嘉湖山莊三房月租1.25萬

2017-12-19 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居11座中層C室，面積546方呎，3房間隔，月租12500元，呎租約22.9元，原業主於13年11月以305萬元購入單位，租務回報4.9厘。

　　Q房網聯席董事梁健華表示，西貢新安村雙號屋低層，建築面積700方呎，屬2房間隔，望山景及海景，獲租客以1.38萬元承呎租約為19.7元。據了解，業主於11年1月以618萬購入，按買入價計算，租金回報約2.7厘。

　　香港置業市務經理（銷售）楊錦河表示，將軍澳領都2座低層右翼C室，面積733方呎，3房連士多房間隔，望山景，獲同區客以1.7萬元承租，呎租23.2元，據悉，業主於09年7月以約385.8萬元購入上址，租金回報約5.3厘。
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