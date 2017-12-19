﻿屋苑錄上車客市價承接

碧湖花園兩房447萬沽
祥益客戶經理古文彬表示，屯門豫豐花園12座中層D室，面積568方呎，屬3房間隔，成交價525萬元，呎價為9243元，屬市價成交。原業主於14年以415萬元購入，帳面獲利110萬元。
美聯營業經理鄭志燿表示，沙田第一城32座中層D室，面積約327方呎，以約520萬元承接，呎價15902元，原業主於14年以約360萬元購入，帳面獲利約160萬元。
中原高級資深分區營業經理鄭永馨稱，大角咀浪澄灣7座中層A室，面積842方呎，3房連套房間隔，享海景，以1920萬元易手，呎價22803元，屬市價成交。買家屬於外區用家，原業主於14年7月以1508萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利412萬元。
第一城呎價1.59萬
利嘉閣首席聯席董事姚頌溏表示，深井碧堤半島3座中層B室，面積約935方呎，為3房連套房間隔，望海景，以1268萬元獲區內換樓客承接，呎價13561元，據了解，原業主於10年8月，以640萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利628萬元。
香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳維景灣畔7座低層D室，面積498方呎，屬2房間隔，望海景，以約777萬元易手，呎價15602元。原業主於06年4月以約272萬元購入上述單位，帳面獲利約505萬元。