﻿北角半山豪宅盤源跌造價穩 睇樓氣氛好轉

北角海景豪宅招標開售，續帶動區內二手交投，北角半山已連續2個月各錄得超過20宗沽售，更陸續出現破頂及反價易手。12月首星期即獲5宗成交，但由於交投轉快，大單位供應緊張，本月成交暫時全部屬1000方呎以下中型單位，包括2宗威景臺、1宗寶馬山花園、1宗金龍大廈及1宗龍景花園。至於主打大房的賽西湖大廈則於上月錄得2宗沽售。



世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，北角新盤海璇推售帶挈，買家趁一手開價前偷步入市區內二手，刺激北角半山二手豪宅交投暢旺，於12月首星期暫錄5宗沽售，11月及10月份則分別錄24及22宗成交。由於上兩個月多大單位沽出，現時大碼豪宅供應緊張，本月成交全部為1000方呎以下中型單位，大部分買家為外區換樓客。本月成交單位包括金龍大廈C座高層02室，實用857方呎，造價1460萬元，實用呎價17036元。另有龍景花園地下單位易手，實用612方呎，成交價900萬元，實用呎價14706元。至於威景臺則於本月暫錄2宗成交，當中C座中層07室，實用700方呎，原業主於10月中叫價1350萬元放盤，最終由兩台客競爭下反價至1358萬元連1車位易手，實用呎價19400元。



賽西湖大廈4200萬創同類新高



近月區內樓價亦有輕微升幅，並陸續出現破頂、高市價及追價個案。例如賽西湖大廈14座高層B室，實用1467方呎，4房間隔，於11月尾即開即賣，以創同類新高價4200萬元連1車位易手，呎價28630元。另外寶馬山花園9座高層B室，實用845方呎，享海景，亦以同類破頂價1732萬元沽出。至於富豪閣則於上月有一個723方呎的中層C室以高市價1200萬元易手，造價較同月成交的同類高層C單位高出115萬元。而康明苑則有一個1457方呎低層B室，於放盤一個月後反價35萬至2000萬元連1車位易手。目前區內睇樓熱鬧，人流較上星期增長一成半；亦有業主睇好後市，封盤觀望，情況漸趨普遍。



威景臺兩房入場1300萬



黃文龍續指，以2房較多的威景臺於12月至今暫錄2宗成交，平均實用呎價19343元。11月亦錄2宗沽售，平均實用呎價18629元。屋苑現時只有11個放賣盤，平均實呎叫價19800元，當中2房單位佔8成，有3成連租約放售。現時2房入場費1300萬元，3房入場費1380萬元起。



黃文龍補充，一線屋苑寶馬山花園於12月至今暫錄1宗成交，單位為9座高層B室，實用845方呎，造價1732萬元，實用呎價20497元。屋苑於11月錄得3宗沽售，平均實用呎價19657元。



寶馬山花園呎價19657元



屋苑現時有28個放賣盤，平均實呎叫價19960元，當中3房佔95%，近半數連租約放售。2房入場叫價1200萬元；3房入場費1700萬元起。據中原地產高級分行經理李嘉寶表示，北角豪宅新盤出擊刺激，北角半山睇樓人流增。以主打大碼豪宅的賽西湖大廈為例，屋苑於12月初暫未開齋，但於11月錄得2宗沽售，均屬逾千呎大額成交，平均實用呎價達26049元。其中5座低層A室，實用1297方呎，以市價3000萬元連1車位易手，實用呎價23130元。屋苑現時只有7個單位確實放售，平均實呎叫價22500元，3房單位佔最多，近5成連租約放盤，3房入場費2430萬元連1車位，4房入場叫價3700萬元起。