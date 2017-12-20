麗港城呎價1.37萬易手
世紀21奇豐高級分行經理趙詠欣表示，馬鞍山新港城海濤居4座低層F室，面積414方呎，2房間隔，望園景，獲上車客以600萬元承接，呎價14493元。據了解，原業主於12年5月購入上址，當時作價285萬元，帳面獲利315萬元。
祥益客戶經理古文彬表示，屯門疊茵庭3座高層E室，面積389方呎，獲區內首置客垂青，以480萬元購入作自住之用，以實用面積計算平均呎價為12339元，屬市場價成交。原業主於09年以約143萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約337萬元。
中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山雅景臺4座低層F室，面積475方呎，兩房間隔，以580萬元易手，呎價12211元。原業主於96年以134萬元購入單位，帳面獲利446萬元。
蔚藍灣畔兩房828萬沽
利嘉閣聯席董事梁敬嚴稱，將軍澳蔚藍灣畔3座高層H室，面積568方呎，為兩房連士多房間隔，望海景，是次以828萬元轉手，呎價14577元，據了解，原業主於08年8月以388.9萬元購入物業。現成功轉售，帳面獲利439.1萬元。
美聯區域經理鄧涇渭表示，元朗RESIDENCE譽88第2座低層D室，面積約518方呎，獲一名換樓客以約668萬元承接，呎價約12896元，原業主於13年2月以約552.5萬元購入上址，現持貨逾4年沽出，帳面獲利約115.5萬元。