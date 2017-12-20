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﻿海寶花園三房月租1.53萬

2017-12-20 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原資深區域營業經理方翰達表示，大埔海寶花園C座低層3室，面積519方呎，3房間隔，以15300元租出，呎租29.5元。據悉，業主於96年以210萬元購入單位，是次租出單位可享約8.7厘租金回報。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門豫豐花園13座中層A室，面積361方呎，兩房間隔，獲區外客垂青，以月租1.05萬元租出，呎租為29.1元。

　　香港置業市務經理（銷售）楊錦河表示，將軍澳領凱9座高層右翼D室，面積995方呎，4房間隔，望開揚山景，獲同區家庭客以2.45萬元承租，呎租約24.6元，據悉，租客於銀行工作，業主於15年5月以約890萬元購入上址，租金回報約3.3厘。
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