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﻿屋苑細單位受捧 紛錄用家承接

2017-12-23 列印
■二手紛錄用家市價承接，其中粉嶺花都廣場中層戶以四百七十九萬元易手。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐區域經理陳偉康表示，粉嶺花都廣場4座中層C室，面積413方呎，兩房間隔，望園景，獲用家以479萬元承接，呎價11598元，屬市價水平。原業主於13年5月購入上址，當時作價297萬元，帳面獲利182萬元。

原業主帳面賺182萬

　　美聯營業經理鄭志燿表示，沙田第一城8座中層D室，面積327方呎，屬兩房間隔，望園景，以519萬元承接，呎價15872元，原業主於14年以約348萬元購入上址，現持貨逾3年沽出，帳面獲利約171萬元。

　　中原資深分區營業經理黎浩棠表示，紅磡黃埔花園2期11座高層A室，面積389方呎，兩房間隔，望球場景，以624萬元成交，呎價16041元，買家為自用客。　　　據了解，原業主於2012年3月以350萬元買入上址，現沽貨帳面獲利274萬元離場。

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