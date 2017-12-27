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﻿屋苑錄用家市價承接

2017-12-27 列印
■二手紛錄市價成交，其中御皇庭高層以478.8萬元易手。
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　　據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯助理聯席董事王子超表示，上水御皇庭1座高層A室，面積372方呎，屬2房間隔，享開揚景，獲上車客以約478.8萬元承接，呎價12871元，原業主於10年4月以約198萬元購入上址，帳面獲利約280.8萬元。

首置客購富健花園低層

　　世紀21（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳君傲灣3座高層L室，面積495方呎，兩房間隔，獲區內首置客以750萬元承接，呎價15152元。據了解，原業主於10年12月購入上述物業，當時作價348萬元，持貨至今轉售，帳面獲利402萬元離場。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋富健花園12座低層C室，面積592方呎，獲區內首置客垂青，以392萬元（綠表價）購入作自住，呎價為6622元，屬市場價成交。原業主於99年以約79.6萬購入單位，是次轉手帳面獲利約312.4萬元。

　　香港置業首席聯席董事鍾嘉欣表示，長沙灣海峯高層E室，面積306方呎，1房連開房式廚房間隔，獲首置客5以約588萬元承接，呎價19216元，屬市價水平，原業主於11年11月以約320萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利268萬元。

尚城呎價逾萬

　　中原地產元朗分區營業經理王勤學表示，元朗洪水橋尚城5座高層A室，面積527方呎，兩房間隔，以528萬元沽出，呎價10019元。原業主於14年12月以398萬元買入單位，持貨剛滿3年沽貨，帳面獲利130萬元。

　　代理指，沙田希爾頓中心C座低層7室，面積412方呎，兩房間隔，議價後以585萬元易手，呎價14199元。
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