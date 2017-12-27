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﻿ONE MADISON一房月租1.35萬

2017-12-27 列印
　　二手再錄市價租務個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣ONE MADISON高層E室，面積248方呎，1房間隔，另設開放式廚房，以13500元租出，呎租54.4元。據了解，業主於16年9月以400萬元買入單位，現成功租出單位，可享4厘租金回報。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門豫豐花園13座低層C室，面積584方呎，3房間隔，獲區外客垂青，以月租1.23萬元租入單位，呎租為21.1元。

　　祥益分行經理謝利官表示，天水圍嘉湖山莊美湖居2座低層F室，面積441方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以月租1萬元承租，呎租為22.7元。

　　香港置業高級聯席董事曾家輝表示，長沙灣碧海藍天5座極高層F室，面積499方呎，屬2房間隔，望海景，以2.05萬元租出，呎租41.1元，業主於今年4月以約760萬元購入上述單位，租金回報約3.2厘。
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