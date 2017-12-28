﻿寶明苑一房戶9500元承租

內地不少狗隻因愛嚐香肉無辜被害，湖南一名車主為祈求新座駕路路平安，日前當街以鐵錘活活打死一隻黑狗，再用其血「祭車」。影片在網上流傳後隨即引起公憤，紛紛譴責車主；更有人指，以狗血祭車做法心術不正，提醒車主駕駛該車時要加倍小心，否則隨時車毀人亡。 據悉，有關短片周二在湖南省長沙市嶽麓區金星北路一小區內拍攝，一名女子購買新車後，聲稱要按家鄉傳統習俗，殺黑狗、灑狗血祈求新座駕路路平安。短片顯示，一名男子一手將困在籠內的黑狗拿起，另一名男子不斷揮鐵棍地敲擊狗頭，黑狗發出陣陣哀鳴。 黑狗氣絕後，男子便拿着狗屍繞行白色房車一周，其間不斷將狗血灑向車身、輪胎。 短片在網上流傳後隨即引起公憤...

2017-12-28