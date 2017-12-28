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﻿寶明苑一房戶9500元承租

2017-12-28 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯營業經理林志堅表示，將軍澳寶明苑A座高層11室，面積211方呎，屬1房間隔，以9500元租出，呎租45元。據悉，業主於10年10月斥資約127萬元購入，租金回報率約9厘。

　　Q房網聯席營業董事練卓杭表示，西灣河鯉景灣7座中層B室，面積678方呎，屬3房間隔，望海景，以2.65萬元租出，呎租為39.1元，據了解，業主於88年8月以72.8萬元購入。

　　中原副分區營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場2座中層B室，面積526方呎，3房設計，以15500元獲承租，呎租29.5元。據悉，業主則於95年以217萬元購入上址，是次租出單位可享約8.6厘回報。
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