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﻿地監局監管代理推銷海外樓盤

2017-12-29 列印
　　地監局公佈，現推出監管本地代理銷售海外盤的指引，地監局執業及考試委員會主席張國鈞表示，因應本港愈來愈多代理行銷售海外物業，現推出相關執業通告，規管持牌本港代理行，並於2018年4月1日生效。而有關指引包括就賣方及境外未建成物業進行盡職審查、取得重要資料的法律意見，需留意發出廣告及宣傳物品的資料及用詞、向買方提供銷售文件以及有關稅項及付款或財務安排的指引。

　　他補充，持牌人若被證實沒有遵守規定，局方可能對其採取紀律處分，方式包括訓誡及罰款等、嚴重者有機會被釘牌。 此外，今年首11個月，該局接獲11宗有關代理銷售海外樓的投訴，主要涉及樓盤「爛尾」及代理誤導銷售物業。而去年則接獲22宗投訴，當中有18宗涉及未建成物業，而其中則有13宗涉及英國物業。
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