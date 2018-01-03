﻿何文田豪宅叫價企硬 睇樓氣氛好轉

何文田多個新盤熱賣，帶動區內二手豪宅交投，部份業主叫價企硬，買家要追價才願意易手。指標屋苑半山壹號有高層單位放售2個月，最終以4600萬元到價沽出；爵士花園打破多月悶局，本月暫有2宗成交；巴富洋樓有單位連車位以1900萬元成交，成為物業新高成交。



利嘉閣地產分行經理黃萬華表示，何文田豪宅二手交投今年每月錄得約10多宗成交個案，但自《施政報告》公布後，不少業主認為本港樓價即使不會大升，跌幅亦有限，加上一手新盤帶動區內交投氣氛，例如皓畋，上月共有約134宗成交，本月暫錄約32宗買賣，佔區內一手市場約8成，至於二手市場方面，上月分錄得約20宗，本月暫時有13宗成交，部份豪宅屋苑更錄得大額成交。



半山壹號洋房8400萬承接



以樓齡不足10年的半山壹號為例，上月有約5宗成交，12月迄今錄得約3宗，2個月份的平均呎價也都高於2萬元以上。屋苑除提供分層單位外，亦有7座洋房供應，其中，屋苑有雙號洋房，實用面積3001方呎，3套房間隔，約2個月前原業主開價9500萬元出售，經議價後，買家本月以8400萬元承接，實用呎價約27991元。該洋房售出後，現時半山壹號僅有1座洋房放盤，叫價達1.3億元。另外，半山徑10號高層單位，實用面積1975方呎，原業主放盤約2個月期間叫價企硬，終於最近成功到價，以4600萬元沽出，實用呎價約23291元。目前，半山壹號的放盤量約20個，其中實用呎價低於2萬元的放盤只有2個。



爵士花園換樓客1550萬購三房



區內一些少有放盤及成交的屋苑，本月份亦錄得易手。位於京士柏道的爵士花園，自9月起經歷多月的「零成交」後，本月終於打破悶局，暫時錄得2宗成交，平均實用呎價約19700元。黃氏透露，市場錄得本月首宗成交單位為1座低層A室，實用面積859方呎，屬3房1套連工人套房間隔，備有裝修，享有內園景觀，原業主開價1600萬元，叫價相當硬淨，直至放盤約1個月後，最終有外區換樓客獲減價50萬元，以1550萬元達成交易，實用呎價約18044元。屋苑現時提供不足10個放賣盤，入場價約1680萬元起。



仁禮花園連車位呎價2.1萬



黃萬華續指，位於何文田山道、樓齡30年的仁禮花園，只有C座的57個單位可供買賣。最近，位於C座低層C室連車位亦成功沽出，單位實用面積1862方呎，採3房1套間隔，成交價約3988.8萬元，實用呎價約21422元。



美聯物業首席高級營業經理羅潔儀表示，位於巴富街的巴富洋樓，今年內暫錄得4宗成交，現時放盤量約10個，當中只有2個交吉出售，入場價約1900萬元起。最近，位於B2座中層B室，實用面積1195方呎，約半年前以2100萬元連車位放售，叫價較市價高約1成，最終以1900萬元連車位易手，亦成為物業目前新高成交。羅氏指，美國早前加息四分一厘，雖然本港暫時未有跟隨，但令部份買家入市時候多一重考慮，買家亦反價約3%至8%，少數出現封盤情況。