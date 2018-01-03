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﻿維港灣三房月租3.25萬

2018-01-03 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席高級營業經理梁倩薏表示，奧運站維港灣8座中層D室，面積695方呎，3房連套房間隔，議價後以約3.25萬元租出，呎租46.8元，業主於07年8月以約620萬元購入上述單位，租金回報約6.3厘。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門康景花園A座低層3室，面積318方呎，屬兩房間隔，獲區內客垂青，以月租9200元承租，呎租為28.9元。

　　中原高級分行經理黃達雄表示，大埔新翠山莊43座連花園單位，面積915方呎，3房連套房間隔，議價後以2.6萬元連車位租出，呎租28.4元。

  據悉，業主於14年以460萬元購入單位，是次租出單位可享約6.8厘租金回報。
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