﻿屋苑錄用家市價承接

清水灣半島獲90後承接
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居6座高層H室，面積547方呎，3房間隔，獲區內首置客以520萬元購入作自住，呎價為9506元，屬市場價成交。原業主於96年以約184.1萬元購入，是次轉手帳面獲利約335.9萬元。
中原市務經理關煜裕表示，沙田第一城10座高層H室，面積327方呎，兩房間隔，以513萬元獲承接，呎價15688元。原業主於14年以405萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位獲利108萬元離場。
香港置業奧首席高級營業經理梁倩薏表示，長沙灣昇悅居6座中層D室，面積491方呎，2房間隔，以809萬元易手，呎價16477元，據了解，新買家為首次置業人士。
昇悅居呎價1.6萬
世紀21奇豐高級分行經理趙詠欣表示，馬鞍山新港城N座中層2室，面積337方呎，2房間隔，望開揚景，以560萬元易手，呎價16617元。原業主於93年4月購入上址，當時作價143萬元，帳面獲利417萬元。
利嘉閣市務經理莊國寶表示，屯門華都花園3座中層H室，面積約414方呎，以450萬元交吉易主，呎價10870元，據了解，原業主於1994年6月，以99.5萬元購入上述單位。現轉手帳面獲利約350.5萬元。