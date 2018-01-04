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﻿嘉亨灣三房月租3.2萬

2018-01-04 列印
　　二手再錄市價租務個案，美聯區域經理佘錦驊表示，西灣河嘉亨灣1座極高層A室，面積約658方呎，為3房連套房間隔，以月租約3.2萬元租出，呎租約為48.6元，業主於09年5月份以約780萬元購入上述物業，以目前租金計算，租金回報約為4.9厘。

　　中原高級資深區域營業經理趙鴻運透露，鰂魚涌太古城海天閣中層H室，面積759方呎，3房連套房間隔，望部份海景，以35500元租出，呎租46.8元。

　　香港置業高級聯席董事曾家輝表示，長沙灣泓景臺3座低層C室，面積470方呎，屬2房間隔，開揚市景，以1.9萬元承租，呎租約40.4元，業主於03年以約180.3萬元購入上述單位，租金回報約12.6厘。

　　Q房網高級營業經理楊家俊表示，薄扶林置富花園10座中層A室，面積439方呎，屬2房間隔，望山景，獲租客以1.48萬元承租，呎租約為33.7元。
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