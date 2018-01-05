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﻿中華大廈兩房月租2.8萬

2018-01-05 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網聯席營業董事莫遜雯表示，天后中華大廈高層A室，面積538方呎，屬2房間隔，望開揚景，獲租客以2.8萬元承租，呎租約為52元，據了解，原業主於15年12月以800萬元購入，按買入價計算，租金回報約4.2厘。

　　利嘉閣市務經理陳敏生稱，荃灣愉景新城4座中層C室，面積474方呎，採兩房設計，望內園景，以15500元獲承租，呎租約32.7元，據悉，業主於10年5月，以約269萬元買入上述單位，現出租可享租金回報約6.9厘。

　　祥益區域董事邱家邦表示，屯門啟豐園3座低層G室，面積375方呎，獲區內客承租，以1.05萬元租出，呎租為28元。
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