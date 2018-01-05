﻿山頂南區豪宅議幅收窄 假期前夕影響

近月山頂南區交投持續，由10月約10宗升至11月約25宗，包括一手及二手沽售，其中大潭豪宅屋苑陽明山莊更連環錄得6宗成交。區內代理表示，雖然12月份為傳統交投淡季，或會因外遊等節日因素令交投有所回落，不過，區內成交屢錄新高價。



美聯物業區域聯席董事方富義表示，山頂南區於第四季尾表現理想，12月份雖為傳統交投淡季，不過本月首星期仍錄4宗買賣個案，包括3宗聶歌信山第3期的一手成交，實用呎價介乎約9.5萬至11萬元；二手市場則暫錄1宗淺水灣道67號怡峰中高層A室連2個車位成交，實用面積1939方呎，成交價8700萬元，實用呎價約44868元。11月則錄得多達25宗沽售，包括約7宗一手及約18宗二手，成交量較10月上升1.5倍，涉及金額達42.64億元，其中9宗為逾億元成交。



富豪海灣呎價3.1萬新高



11月又錄得多宗新高價成交，包括位於山頂的聶歌信山高層C室和D室、柯士甸山道16至20號分層戶，以及赤柱區富豪海灣C型雙號洋房，呎價及造價均創新高，如富豪海灣雙號屋，實用面積3034方呎，以9500萬元沽出，屬屋苑的破頂成交，呎價約31312元。



陽明山莊11月連錄6宗買賣



豪宅入市氣氛不俗，近月睇樓量亦上升25%。以陽明山莊為例，過往月錄1至2宗成交已算不俗，而11月份表現出眾，交投活躍，共錄得6宗買賣，創近年單月成交量新高，總金額達2.549億元，平均實用呎價約27715元。市場新近錄4座中層33室成交，實用面積1468方呎，連1個車位造價4110萬元，實用呎價約27997元。屋苑呎碼偏大，最細2房戶亦逾千呎，4房戶的實用面積則由2000餘方呎起，其中6座中高層43室為該屋苑上月唯一一宗大碼單位成交，實用面積2167方呎，連2個車位，成交價為6550萬元，實用呎價約30226元。



中原地產資深客戶經理黎秀霞指出，區內大碼單位「買少見少」，其中陽明山莊4房單位盤源甚為罕有，目前少於5個單位放賣，整個屋苑盤源則約有20至30個，大部份連租約，可睇樓的不足10個。2房單位入埸費約2600萬元，3房最平叫價為3800萬元連車位，享有山景；望維港海景單位入場則需要8000萬元以上。另位於淺水灣道的海峰園提供近2000方呎大碼單位，現僅有2伙放售，分別叫價7500萬元和9000萬元連天台及車位。屋苑近數月來仍未開齋，對上一次成交錄於本年8月，為低層單位，實用面積1961方呎，以6200萬元易手，呎價約31617元。



紅山半島3380萬連2車位承接



至於南區另一指標豪宅屋苑紅山半島，於11月共錄得2宗分層單位及2宗洋房成交，平均實用呎價分別約21521元和35079元。最新錄4座低層B室成交，實用面積1575方呎，以3380萬元連2車位獲承接，實用呎價約21460元。現時，該屋苑盤源充足，分層單位放盤約有20間，以2房戶為主，入場費約2300萬元；洋房則約有30間放賣盤，由7000萬元起。