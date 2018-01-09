﻿半山壹號高曠廳堂 私家天台泳池

何文田屬傳統豪宅地段，不少物業的樓齡偏大，然而區內大型豪宅屋苑半山壹號，樓齡少於10年，而且有完善配套，今次介紹物業罕有頂層單位放盤，實用面積逾1500方呎，附設的天台不但享有東西兩方的景色，更設有私家泳池，盡顯生活品味。



半山壹號坐落於何文田常盛街，由29座分層物業及7座洋房組成，提供939個單位，是區內大型豪宅屋苑之一，每個單位皆設有私家電梯大堂，極具大宅氣派。屋苑設有私人會所、購物商場及停車場，而且位處小學34校網，有不少中學及國際學校，一向受有實力的家長客歡迎。此外，興建中的港鐵沙中線土瓜灣站，將在屋苑附近設有出入站口，方便住戶乘搭。



地處小學34名校網



由於屋苑的分層大廈以一梯一伙設計，物業的頂層單位供應只有29伙，放盤更加矜貴罕有。今次參觀的頂層單位，實用面積1567方呎，長形大廳的高曠樓底令環境更顯寬闊，單是客飯兩廳各自懸掛的大型水晶吊燈，已為廳堂增添高貴奢華的氣息，天花亦造出滲燈效果，廳內更見光亮。



客廳置有白色長形沙發，與兩側啡色和杏色拼湊而成的牆身相映成趣，並配以3幅偌大的掛畫作點綴。



坐享市海山三重景



單位以4房連雙套房設計，其中3個房間為睡房，主人套房面積寬闊，擺放特大雙人睡牀後，仍可三邊落牀，窗台放置軟墊，讓戶主可以隨時隨地外望窗外風景。至於另一細房現時闢作書房用，以深啡色及黑色佈置，工作空間亦十分充裕。



單位擁有開揚景觀，沿外置樓梯可達815方呎的天台，天台俯瞰東西兩方的景色，一邊外望何文田的遼闊市景，另一邊則可望土瓜灣至東九龍的市區、維港及山巒三重景觀。同時，天台設有私家泳池，可以一邊暢泳，一邊欣賞難得的美景。