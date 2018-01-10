﻿火炭豪宅議幅僅1% 睇樓氣氛稍改善

火炭豪宅交投於年尾反彈，去年12月錄16宗沽售，較去年11月份成交量增長兩成。雖然聖誕長假有礙睇樓，但不少買家望趕於過年前加快入市，令近月議幅收窄，甚至出現零議價及反價成交。當中表現最好的御龍山共錄6宗成交，駿景園亦有3宗買賣，而晉名峰及位於九肚山的皓朗山莊則各錄1宗成交。



利嘉閣地產高級區域董事黃偉基表示，雖然不少業主或買家均於聖誕長假旅行而無暇睇樓，但火炭二手豪宅市場仍無懼假期影響，於年尾交投反彈，由去年11月的13宗成交，回升至12月共16宗沽售，增長率逾2成。近月交投仍以一二千萬元的3房單位為主，最高成交金額暫時是一間位於九肚山的皓朗山莊雙號屋，實用2249方呎，造價3800萬元，實用呎價16896元。由於區內豪宅價錢仍較外區低水，加上近期區內一手呎價達3萬至4萬元，帶動二手加價壓力大增，不少二手業主亦因此睇好後市，態度硬淨，議幅收窄，少數甚至封盤觀望。



御龍山放盤三月1600萬沽



黃偉基指，以表現最好的御龍山為例，屋苑於去年11月只有3宗沽售；而12月則錄6宗成交，平均實用呎價15884元，當中2房及3房成交量各佔一半。當中一個8座低層C室，實用939方呎，3房間隔，原業主放盤3個月，僅微議價20萬至1600萬元易手，實用呎價17039元，屬屋苑同類單位近半年高價，議幅只有1%。另外一個1座高層D單位，實用561方呎，原業主企硬放盤2個月，最終以原價870萬元市價沽出單位，實用呎價15508元。屋苑現時約有140個放賣盤，平均實呎叫價17800元，當中3房單位佔最多，近2成連租約放售。目前2房入場費880萬元，3房入場單位叫價1050萬元起，4房入場費由1400萬元起。



毗鄰的大型屋苑駿景園於去年12月則獲3宗成交，全屬市價，議幅最高只有1.5%，平均實用呎價13617元。黃偉基續透露，例如7座高層F室，實用1380方呎，3房1套間隔，享罕有開揚馬場景，原業主放盤1個月，反價50萬至2150萬元獲自用買家追價承接，實用呎價15580元。



駿景園追價承接3房戶



近月議價空間最大的成交個案是11座高層B室，實用974方呎，原業主放盤2個月，議價20萬至1300萬元沽出，實用呎價13347元，議幅僅1.5%。另一宗以1238萬元易手的8座低層D室，實用1038方呎，議幅亦只有12萬元，不足1%。屋苑現時約有90個放盤，平均實呎叫價14500元，以3房戶為主，僅1成連租約放售。目前2房單位入場價約850萬元，3房入場費950萬元起。



晉名峰3688萬連3車位易手



世紀21奇豐物業助理區域營業董事周淑萍表示，火炭豪宅於去年12月交投回旺，不少買家深恐過年後樓價再升，因此趕搭尾班車入市。例如一向交投疏落的晉名峰上月錄得1宗大額成交，為C座高層A室，實用1449方呎，原業主放盤半年，議價112萬至3688萬元連3車位市價易手，實用呎價25452元，議幅近3%。屋苑現約有40個放盤，分層單位平均實呎叫價16200元，以3房為主，僅15%連租約放售。現時2房入場費900萬元，3房入場費1300萬元，4房入場費3400萬元。洋房放盤只得3個，入場費4100萬元。另外，坐落九肚山馬樂徑52號的皓朗山莊向來放盤及交投稀少，但亦於去年12月錄得1宗罕有易手，實用2249方呎的雙號洋房造價3800萬元，實用呎價16896元。屋苑現時只有8個放盤，入場費3800萬元。