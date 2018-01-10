﻿屋苑錄上車客議價成交

好運中心呎價1.49萬沽
利嘉閣助理分區經理林偉明稱，粉嶺牽晴間8座低層C室，面積約700方呎，為3房間隔，望開揚景，經議價後以868萬元易手，呎價12400元，據悉，原業主於14年5月，以約555萬元買入上述單位，持貨至今轉手帳面獲利約313萬元。
祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門豫豐花園12座低層B室，面積450方呎，以450萬元購入作自住，呎價為10000元，屬市場價，原業主於12年以約215.2萬購入單位，是次轉手帳面獲利約234.8萬元。
美聯高級營業經理杜彼德表示，荔枝角美孚新邨百老滙街42號中層D室，面積734方呎，屬3房連套房間隔，望園景，成交價約907萬元，呎價12357元。據悉，原業主於05年2月以約230萬元購入，帳面獲利約677萬元。
世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田富豪花園I座低層D室，面積560方呎，以673萬元易手，呎價12018元。據了解，原業主於08年10月以240萬元購入，帳面獲利433萬元。
世紀21北山客戶經理楊詠詩表示，北角清華大廈高層A室，面積438方呎，2房間隔，望街景，獲區外上車客以660萬元承接，呎價15068元，屬市價水平。