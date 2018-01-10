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﻿泓都一房月租2.15萬

2018-01-10 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳振興表示，堅尼地城泓都高層H室，面積313方呎，屬1房間隔，望開揚景及海景，獲租客以2.15萬元承租，呎租約為69元，據了解，業主於08年6月以305萬元購入單位，按買入價計算，租金回報高約8.5厘。

　　美聯首席高級營業經理鄧偉傑表示，長沙灣泓景臺7座中層C室，面積735方呎，屬3房1套間隔，獲外區客承租，月租約2.8萬元，呎租約38.1元，據悉，業主於02年9月斥資約281.5萬元購得，按現水平租金計，回報率約12厘。

　　祥益區域董事邱家邦表示，日屯門慧豐園1座高層C室，面積671方呎，3房設計，獲區內客以1.55萬元租入，呎租為23.1元。
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