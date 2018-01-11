﻿屋苑錄用家市價承接

珀麗灣一房523萬沽
利嘉閣分行經理吳卓霖稱，將軍澳城中駅8座中高層E室，面積約513方呎，為兩房間隔，望開揚景，成交價為733萬元，呎價14288元，據悉，原業主於06年8月，以約279萬元買入上述單位，現轉售帳面可獲利約454萬元。
祥益區域董事林偉光表示，屯門錦暉花園3座低層F室，面積573呎，3房間隔，獲區內換樓客以480萬元購入，呎價為8377元，屬市場價成交。原業主於04年以約70萬元購入，是次轉手帳面獲利約410萬元。
美聯營業經理梁葦姮表示，大埔中心8座低層5室，面積451方呎，約585萬元易手，呎價12971元，原業主於10年1月以約218萬元購入，帳面獲利約367萬元。
大埔中心呎價1.2萬
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角健威花園D座高層5室，面積448方呎，2房間隔，望山景，以720萬元沽出，呎價16071元。據了解，原業主於13年9月以520萬元購入，帳面獲利200萬元。
利嘉閣助理分區經理林偉明透露，粉嶺花都廣場10座中層A室，面積約392方呎，為兩房間隔，望開揚景，成交價為498萬元，呎價12704元。據悉，原業主於08年2月以約141.8萬元買入，帳面獲利約356.2萬元。